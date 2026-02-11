Credem Euromobiliare Private Banking chiude il 2025 con raccolta netta a 4,2 miliardi e masse a 51,7 miliardi

Credem

(Teleborsa) -, banca del Gruppospecializzata nella gestione dei grandi patrimoni, ha chiuso il 2025 conunadi 4,2 miliardi di euro (6,1 milioni pro capite), di cui 1,9 miliardi di(2,7 milioni pro capite).Questi numeri testimoniano la solidità della struttura commerciale, che al 31 dicembre 2025 può contare su unapari a 51,7 miliardi rispetto ai 45,7 miliardi di dicembre 2024 (+13,3% a/a) e 38,6 miliardi dalla sua nascita a febbraio 2023 (+34,2%).Commentando questi risultati il, ha dichiarato: “. I risultati del 2025, i migliori di sempre per Credem Euromobiliare Private Banking, confermano la tonicità del nostro percorso di crescita e l'eccellenza dei nostri professionisti. In un contesto di mercato sfidante, gli oltre 4 miliardi di raccolta netta nell'ultimo anno e gli oltre 13 miliardi complessivi dalla nascita della nostra private bank nel 2023 rappresentano un segnale di profonda fiducia da parte dei nostri clienti. Siamo orgogliosi del contributo sinergico di tutta la squadra impegnata ogni giorno a ricercare il benessere patrimoniale e di vita dei nostri clienti”.