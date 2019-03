ISTAT, Reddito di Cittadinanza: due terzi dei beneficiari non avranno vincolo lavorativo

(Teleborsa) -, mentre ieconomicoalcun. È quanto si evince da unapresentata il 5 marzo nel corso dell’audizione difronte alle Commissioni Lavoro e Affari sociali della Camera,prevista per il 6 marzo.L’Istituto, infatti, ha ricalcato i numeri che aveva già evidenziato in audizione al Senato, mettendo in luce comecorrispondenti alle caratteristiche di adesione, con una quota di. Di questi, in prevalenza disoccupati e casalinghe tra i 18 e i 64 anni, circa 600mila hanno la licenza media o nessun titolo di studio.Secondo il modello di microsimulazione presentato dall’ISTAT, poi, il, corrispondente al. Su base geografica, 752mila nuclei familiari beneficiari vivrebbero nel Sud Italia, 333mila nel Nord Italia e 222mila nel Centro. Sempre secondo l’istituto di Statistica, il 47,9% delle famiglie sarebbero in realtà single, i quali riceveranno un sussidio di 4.485 euro l’anno. Il 19,6% dei nuclei, invece, sarebbe costituito da coppie con figli minorenni, che percepiranno una media di 6.470 euro. Meno di quelli con figli maggiorenni, che per effetto delle scale di equivalenza percepiranno 7.041 euro., operabile attraverso i CAF, direttamente online o attraverso gli uffici postali,, in ordine alfabetico,. Inoltre,sarà in grado disulle carte Rdc.