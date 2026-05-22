USA, leading indicator a sorpresa in leggero rialzo ad aprile

(Teleborsa) - In leggero rialzo ad aprile il superindice USA. Secondo quanto comunicato dal Conference Board degli Stati Uniti, il Leading Indicator (LEI) si attesta a quota 97,4 punti in crescita dello 0,1% rispetto al mese precedente, quando aveva registrato un -0,6% (rivisto da -0,1%) e migliore delle attese degli analisti (-0,1%).



La componente che riguarda la situazione attuale è crescita dello 0,3% a 115,6 punti, mentre la componente sulle aspettative future è salita dello 0,4% a 120,8 punti.



"L'indice LEI statunitense è aumentato leggermente ad aprile, trainato principalmente dalla ripresa dei prezzi azionari e da un incremento dei permessi di costruzione, ma solo per edifici con due o più unità abitative – ha spiegato Justyna Zabinska-La Monica, Senior Manager, Business Cycle Indicators, presso The Conference Board –. L'indice anticipatore è cresciuto in due degli ultimi tre mesi, ma i guadagni non hanno compensato il forte calo registrato a marzo. Di conseguenza, i tassi di crescita del LEI a sei e dodici mesi sono risultati negativi, segnalando condizioni economiche fragili in futuro. I forti investimenti in infrastrutture per l'intelligenza artificiale, data center e produzione di energia avranno probabilmente un impatto positivo sulla crescita e sosterranno la spesa delle imprese, ma potrebbero compensare solo parzialmente la debolezza sul fronte dei consumi. L'aumento dei costi della benzina e dell'energia, unito alla debolezza del mercato del lavoro, eroderà probabilmente il potere d'acquisto delle famiglie nei prossimi mesi, in particolare per i consumatori a basso e medio reddito. The Conference Board prevede attualmente una crescita del PIL dell'1,7% su base annua nel 2026, leggermente rivista al rialzo rispetto all'ultimo aggiornamento dell'1,6%".



(Foto: Nik Shuliahin on Unsplash )

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