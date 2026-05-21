Swiss Life, crescita del 6% dei ricavi da commissioni e del 5% dei premi nel primo trimestre

(Teleborsa) - Swiss Life , colosso svizzero delle assicurazioni e degli investimenti, ha chiuso il primo trimestre 2026 con ricavi da commissioni in aumento del 6% in valuta locale, raggiungendo i 686 milioni di franchi svizzeri. La crescita è stata sostenuta da maggiori contributi da parte di gestori patrimoniali, consulenti finanziari indipendenti di proprietà, nonché da prodotti e servizi propri e di terzi. I premi sono cresciuti a 8,2 miliardi di franchi svizzeri nel primo trimestre, con un incremento del 5% in valuta locale.



"Nel primo trimestre del 2026 abbiamo registrato una crescita del fatturato soddisfacente, incrementando ulteriormente sia le commissioni che l'attività assicurativa - afferma Matthias Aellig, CEO del Gruppo Swiss Life - Sono particolarmente soddisfatto della crescita delle commissioni in tutte le divisioni. Con i risultati del primo trimestre del 2026, siamo in linea con il programma Swiss Life 2027".



Presso Swiss Life Asset Managers, gli attivi in ??gestione per conto terzi (TPAM) alla fine di marzo 2026 ammontavano a 148 miliardi di franchi svizzeri (31 dicembre 2025: 146 miliardi di franchi svizzeri). I nuovi attivi netti sono stati pari a 4,2 miliardi di franchi svizzeri nel primo trimestre del 2026, rispetto a un periodo dell'anno precedente eccezionalmente elevato. Swiss Life Asset Managers ha generato un reddito totale di 261 milioni di franchi svizzeri (periodo precedente: 234 milioni di franchi svizzeri).



(Foto: by rawpixel on Unsplash)

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