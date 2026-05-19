IPI colloca in due giorni l'intero prestito obbligazionario da 30 milioni di euro

(Teleborsa) - IPI, gruppo specializzato nei servizi immobiliari, ha reso noto che l'intero ammontare del prestito obbligazionario "IPI Spa Tasso Variabile 2026-2033", pari a 30 milioni di euro, è stato sottoscritto nel corso dei primi due giorni di distribuzione diretta sul MOT. Il collocamento è stato gestito da Directa SIM.



Pertanto, la società ha deciso di chiudere anticipatamente l'offerta delle obbligazioni. Le obbligazioni saranno emesse e consegnate ai sottoscrittori il 16 giugno 2026, data nella quale avranno avvio le negoziazioni sul MOT organizzato e gestito da Borsa Italiana.



"Trenta milioni sottoscritti in due giorni: gli investitori e i risparmiatori riconoscono a IPI il valore di protagonista nel real estate italiano", ha commentato Paolo Benedetto, direttore generale di IPI.

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