Mercati europei in cerca di una direzione

(Teleborsa) -con gli investitori che tornano a temere per la crescita economica della Cina . Il premier Li Keqiang, in occasione dell'apertura dei lavori annuali del Parlamento cinese, ha indicato un PIL in rialzo tra il 6-6,5%, a fronte del +6,6% registrato nel 2018. Si tratterebbe del tasso di crescita più basso dal 1990.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,06%. L'cede lo 0,14%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) registra una variazione negativa dello 0,65%.Lieve miglioramento dello, che scende fino a +253 punti base, con un calo di 4 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,71%.andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,11%, piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,28%, poco mossa, che mostra un +0,06%.; sulla stessa linea, incolore il, che continua la seduta a 22.807 punti, sui livelli della vigilia. Pressoché invariato il(+0,14%), come il FTSE Italia Star (-0,2%).Si distinguono a Piazza Affari i settori(+1,31%),(+1,27%) e(+1,00%). Nel listino, i settori(-1,27%),(-0,66%) e(-0,56%) sono tra i più venduti.Tra lea grande capitalizzazione, andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,98%.Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,98%.avanza dell'1,45%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,06%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,51%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,73%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,92%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,81%.di Milano,(+3,73%),(+2,24%),(+2,20%) e(+2,17%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,86%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,40%.In caduta libera, che affonda del 2,02%.scende dell'1,52%.