Vestager: "Piano di aggregazione di Fincantieri-Stx ancora da valutare"

(Teleborsa) -

La commissaria europea alla concorrenza Margaret Vestager è oggi, 6 marzo, in audizione in Senato per affrontare alcuni temi stringenti nel panorama italiano in ambito di libera concorrenza.

Toccate le questioni del fondo per il rimborso dei risparmiatori truffati dalle banche, esprimendo il favore dell'Unione Europea alla possibilità che, in casi come questo, vi sia un intervento dello Stato atto a soccorrere i risparmiatori vittime di tale situazione, e quello della Tav Torino-Lione, per cui la commissaria sottolinea l'estraneità di competenza Ue nella decisione a procedere. "Spetta ai governi italiano e francese decidere, è chiaro - ha però avvertito - che se uno di loro non desidera andare avanti allora ci sarà una conseguenza anche sulla allocazione delle risorse comunitarie. Ma non è di competenza della Ue interferire con questo processo decisionale".



Per quanto riguarda invece le valutazioni dell'Antitrust europeo sul piano di aggregazione di Fincantieri con la francese Stx, che per altro non è ancora stato avviato, è ancora troppo presto. Vi è invece una richiesta di ricorso sulla base di una proceduta che "può venire presentata quando c'è una dimensione che nel comparto nazionale può avere degli impatti negativi, ma noi non sempre accogliamo queste richieste, anzi è molto raro. In ogni caso la valutazione dell'Ue si baserà sui fatti e non terremo conto delle bandiere", ha commentato la Vestager durante la discussione al Senato.



"La possibile aggregazione andrebbe valutata nell'ottica di mercati globali, quelli delle costruzioni navali, e si tratta di un'operazione sicuramente di grandi dimensioni che porterebbe alla creazione di un operatore di primissima dimensione in un mercato in cui gli operatori sono ancora pochi".