New York: allunga il passo Seagate Technology
(Teleborsa) - Protagonista l'azienda americana attiva nel settore storage, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 5,64%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che Seagate Technology mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +21,11%, rispetto a +3,66% dell'indice dei titoli tecnologici USA).
L'esame di breve periodo del leader nella produzione di driver per hard-disk classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 738,1 USD e primo supporto individuato a 674,2. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 802.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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