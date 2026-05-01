New York: allunga il passo Seagate Technology

(Teleborsa) - Protagonista l' azienda americana attiva nel settore storage , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 5,64%.



Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, si nota che Seagate Technology mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +21,11%, rispetto a +3,66% dell' indice dei titoli tecnologici USA ).





L'esame di breve periodo del leader nella produzione di driver per hard-disk classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 738,1 USD e primo supporto individuato a 674,2. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 802.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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