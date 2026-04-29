Fincantieri, joint venture con KAYO per sviluppo cantieristica navale in Albania

Attese circa 10 unità nell'arco del Piano

(Teleborsa) - Fincantieri , uno dei principali gruppi cantieristici al mondo, e KAYO, società specializzata nello sviluppo di infrastrutture industriali strategiche controllata dal Ministero della Difesa albanese, hanno firmato il Joint Venture Agreement (JVA) per la costituzione di una joint venture (JV) attiva nel settore della costruzione e della manutenzione di unità navali in Albania.



L'accordo rappresenta l'evoluzione di un percorso avviato con la firma di due Memorandum of Understanding sottoscritti nel 2025, finalizzati a valutare e definire una collaborazione industriale strategica tra le Parti. La JV sarà partecipata al 51% da Fincantieri e al 49% da KAYO, e avrà come obiettivo principale la costruzione e la manutenzione di unità navali destinate alla Marina Militare albanese, nonché di cogliere opportunità commerciali nel mercato internazionale.



Nel mercato domestico albanese, la JV opererà come prime contractor per i programmi navali, assumendo la responsabilità dell'esecuzione e della gestione delle forniture. Per quanto riguarda il mercato export, Fincantieri manterrà il ruolo di prime contractor per unità navali di lunghezza inferiore agli 80 metri, individuando nel cantiere di Pashaliman (PNS) il sito produttivo preferenziale.



L'iniziativa consentirà la rivitalizzazione e modernizzazione del cantiere PNS, situato nei pressi di Valona. La nuova realtà industriale permetterà all'Albania di dotarsi di un'infrastruttura cantieristica avanzata ed efficiente a supporto delle proprie esigenze di difesa, beneficiando al contempo della rete commerciale e delle competenze tecnologiche di Fincantieri, con una proiezione sui mercati internazionali. La pianificazione industriale dell'iniziativa prevede circa 10 unità come target di acquisizione nell'arco di Piano Industriale 2026-2030, beneficiando della rilevante domanda attesa nel settore delle navi di sorveglianza costiera di piccole-medie dimensioni (OPV).







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