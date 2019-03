AGSM Verona, acquisito impianto fotovoltaico per 2,5 mln

(Teleborsa) -ha investitoa Carisio, nella provincia piemontese di Vercelli. La multiutility, in questo modo, è tornata a investire nell'energia solare dopo 12 anni, in funzione di un ampliamento della sua capacità produttiva da fonti rinnovabili., che misura 19.590 metri quadrati e offre una, generata da 2.732 pannelli fotovoltaici policristallini,. La produzione, inoltre, consentirà la mancata emissione annuale di 500 tonnellate di anidride carbonica.Nel, il Gruppo, cioè il 31% della potenza complessiva realizzata,. Nella produzione da rinnovabili e nell'efficientamento energetico, Agsm ha inoltre destinatoPer ildel decimo impianto fotovoltaico in linea. L’impianto di Carisio, come spiega Croce, vuole esseredi una strategia più ampia che prevede la realizzazione di altre strutture, così da migliorare il mix produttivo e offrire contributo nella lotta ai gas serra.