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Vendita case esistenti USA in aprile

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Vendita case esistenti USA in aprile
USA, Vendita case esistenti in aprile pari a 4,02 Mln unità, in aumento rispetto al precedente 4,01 Mln unità (la previsione era 4,05 Mln unità).
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