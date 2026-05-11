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/ Vendita case esistenti USA in aprile
Vendita case esistenti USA in aprile
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11 maggio 2026 - 16.10
USA,
Vendita case esistenti in aprile pari a 4,02 Mln unità
, in aumento rispetto al precedente 4,01 Mln unità (la previsione era 4,05 Mln unità).
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