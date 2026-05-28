Centro Agroalimentare Roma, ok dei soci a bilancio 2025 con VdP a 20 mln ed EBITDA di 4,6 mln

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti del Centro Agroalimentare Roma (CAR) ha approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2025, che registra un risultato ante imposte di circa 1,75 milioni di euro - in deciso aumento rispetto agli anni precedenti. Con un Valore della Produzione di circa 20 milioni di euro, il CAR si conferma una realtà solida e resiliente, pilastro fondamentale per l’economia agroalimentare della città e del Paese.



I numeri del 2025 raccontano un'azienda che non solo mantiene la propria stabilità finanziaria – con un Patrimonio Netto salito a 80,6 milioni e una liquidità di oltre 29 milioni e un EBITDA di 4,6 milioni, pari al 23,5% del valore della produzione – ma che scommette con decisione sul futuro. Dimostrazione di ciò è l'avvio della fase operativa del Progetto di Ampliamento del CAR. Un investimento da oltre 300 milioni di euro e un piano industriale che trasformerà il Centro in un HUB logistico d'avanguardia a livello internazionale, integrando i fondi PNRR per la digitalizzazione e l’efficientamento delle filiere, garantendo competitività a lungo termine per tutti gli operatori.



“La continuità dei risultati positivi ottenuti negli ultimi quattordici anni dimostra la validità del nostro modello industriale. Nonostante un momento storico che espone il nostro settore a forti criticità, come l’aumento dei costi energetici, noi continuiamo a garantire la stabilità dei prezzi sui mercati e a tutelare la marginalità delle nostre imprese. Siamo impegnati, ad esempio, nello sviluppo di fonti rinnovabili con il nostro nuovo impianto fotovoltaico, che creerà benefici per l’ambiente e per tutte le aziende del Centro” le parole di Fabio Massimo Pallottini, Direttore Genale del CAR.



L'Assemblea ha inoltre espresso grande soddisfazione per l'operato del management del Centro Agroalimentare Roma, confermando la fiducia al Presidente Valter Giammaria e operativamente anche al Direttore Generale Fabio Massimo Pallottini.

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