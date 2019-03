Mercati prudenti aspettano indicazioni dalla BCE

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

chimico

telecomunicazioni

utility

tecnologia

materie prime

costruzioni

Brembo

Snam

Telecom Italia

Ferragamo

STMicroelectronics

CNH Industrial

Tenaris

Mutuionline

Italmobiliare

Acea

Falck Renewables

ERG

(Teleborsa) -, mentre Piazza Affari resiste al vento delle vendite. Il mood degli investitori è concentrato oggi sulla tanto attesa riunione di politica monetaria della BCE Sotto i riflettori la foward guidance del Consiglio direttivo, con la frenata dell'economia che potrebbe far slittare il futuro rialzo dei tassi di interesse in Eurolandia. Protagonista della giornata odierna sarà l'annuncio di una eventuale altra TLTRO, argomento già discusso dall'Eurotower nella prima riunione del 2019.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,131: sarà pubblicato oggi un aggiornamento sull'andamento del PIL dell'Eurozona. L'è sostanzialmente stabile su 1.286,5 dollari l'oncia. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 56,55 dollari per barile.Invariato lo, che si posiziona a +250 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 2,62%., si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Poco mosso, che mostra un +0,17%. Fiacca-0,33%., con ilche si attesta a 20.826 punti.Risultato positivo a Piazza Affari per i settori(+0,74%),(+0,68%) e(+0,57%). Nella parte bassa della classifica di Milano, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-1,78%),(-1,56%) e(-1,00%).Tra idi Milano, in evidenza(+0,98%),(+0,93%),(+0,92%) e(+0,80%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,90%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,75%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,56%.Tra i(+4,33%),(+4,29%),(+2,27%) e(+2,08%). Le peggiori performance, invece, si registrano su-3,07% nonostante i dati di bilancio annunciati prima dell'avvio del mercato.