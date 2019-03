Borse asiatiche negative

(Teleborsa) - Ultima seduta della settimana negativa per le principali borse asiatiche, complici le avversioni al rischio sui mercati, in scia ai timori sul rallentamento dell'economia globale. Riacutizzati dalla revisione al ribasso dell'outlook sulla crescita del PIL dell'Eurozona da parte della Banca centrale europea, che ha annunciato operazioni TLTRO da settembre e cambiato la road map della politica monetaria.A Tokyo,a 21.025,56 punti, mentre il Topix ha perso l'1,61% a 1.002,69 punti. Segno meno anche per Seoul -1,10%., con Shanghai che flette il 3,07% dopo che i dati sulla bilancia commerciale hanno mostrato un surplus quasi dimezzato con gli USA. L'export è scivolato del 20%. Shenzhen -1,38%. Taiwan arretra dello 0,68%.Tra le altre borse che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, rosso per Hong Kong -1,58%, Singapore -0,71% e Kuala Lumpur -0,24%. Chiusa anche oggi la borsa di Jakarta. Timida salita per Bangkok +0,06%.Giù Sydney (-0,90%) e Mumbay (-0,07%).