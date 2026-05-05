Borse asiatiche deboli. L'Australia alza i tassi d’interesse

Chiuse per festività le piazze di Giappone, Corea del Sud e Cina continentale

(Teleborsa) - Si muovono con debolezza, sulla scia dei cali messi a segno da Wall Street la vigilia, le poche piazze finanziarie asiatiche in negoziazione. Sono rimaste chiuse per festività, infatti, le borse di Giappone, Corea del Sud e Cina continentale. L'attenzione degli investitori si concentra sull’escalation delle tensioni tra Stati Uniti e Iran.



La Banca centrale australiana ha aumentato i tassi per la terza volta quest’anno, di 25 punti base al 4,35%, avvertendo che la guerra in Iran ha scatenato uno choc petrolifero globale. Il consiglio ha votato 8 a 1 a favore dell’aumento.



Poco sotto la parità Mumbai (-0,35%); come pure, in discesa Sydney (-0,78%).



Appiattita la performance dell' euro contro la valuta nipponica , che tratta con un modesto -0,04%. Sostanziale invarianza per l' euro nei confronti della divisa cinese , che passa di mano con un trascurabile -0,05%. Seduta sostanzialmente invariata per l' euro contro il dollaro hongkonghese , che tratta con un moderato -0,03%.



Il rendimento dell' obbligazione decennale giapponese tratta 2,51%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese è pari 1,75%.

Condividi

```