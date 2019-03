In scivolata le borse del Vecchio Continente

S&P-500

(Teleborsa) -, poco più delle altre principali Borse europee. Nel frattempo, a Wall Street si rileva un andamento dimesso per l'dopo i dati deludenti sull'occupazione Gli operatori temono il crollo dell'export cinese e riflettono sulle decisioni della Banca Centrale Europea che hanno riacutizzato le paure di un rallentamento dell'economia globale Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,124. Seduta positiva per l', che guadagna l'1%. Forte riduzione del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (-2,4%), che ha toccato 55,3 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota +243 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,51%.tentenna, che cede lo 0,52%, vendite su, che registra un ribasso dello 0,74%, debole, che registra una flessione dello 0,70%.; perde terreno il, che si ferma a 22.539 punti, ritracciando dello 0,97%. Poco sotto la parità il(-0,55%), come il FTSE Italia Star (-0,5%).Alla chiusura della Borsa di Milano, il controvalore degli scambi nella seduta odierna risulta essere stato pari a 2,41 miliardi di euro, in deciso ribasso (-18,2%), rispetto alla seduta precedente che aveva visto la negoziazione di 2,95 miliardi di euro; mentre i contratti si sono attestati a 261.828, rispetto ai precedenti 318.225 ed i volumi scambiati sono passati da 1 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,73 miliardi.Tra i 219 titoli trattati, 57 azioni hanno chiuso la sessione odierna in progresso, mentre 145 hanno chiuso in ribasso. Invariati i restanti 17 titoli.Buona la performance a Milano dei comparti(+1,03%) e(+0,47%). Nella parte bassa della classifica di Piazza Affari, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-1,63%),(-1,58%) e(-1,58%).di Piazza Affari, effervescente, con un progresso del 3,21%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,10% dopo i conti Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,01%.Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,68%.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,81%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,63%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,53%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,46%.Al Top tra le azioni italiane a(+1,90%),(+1,40%),(+1,34%) e(+1,17%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,96%.In caduta libera, che affonda del 3,90% su prese di beneficio Pesante, che segna una discesa di ben -3,62 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 3,19%.