Crisi ad alta velocità. Braccio di ferro ad oltranza sulla TAV

(Teleborsa) - Continua lo stress test sui due vice premier Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Sulla Torino-Lione si sta consumando, infatti, lo scontro più duro dalla nascita del Governo giallo-verde. Nel frattempo, il premier Giuseppe Conte cerca di esorcizzare i toni tranchant utilizzati negli ultimi giorni dai due ministri, e non solo, ma già si parla di tornare alle urne.. C'è una maggioranza parlamentare che non è unita su nulla e". Così il segretario del Pd e Presidente della Regione Lazio,, durante una conferenza stampa alla WeGil di largo Ascianghi, a Roma. "".Sul TAV "non c'è da aprire", avverte il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio,, esponente M5S molto vicino al vicepremier Luigi Di Maio, intervenendo alla presentazione alla Camera del libro "Il sentiero stretto... e oltre" dell'ex Ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan. E già circolano "voci" di scioglimento anticipato della Camere e di voto il 26 maggio, insieme a quello per le "Europee".poche ore prima da Buffagni il premier: "Crisi? Crisi? Ma quale crisi? Io continuo a lavorare", esorcizza il primo ministro durante un incontro con i cittadini genovesi dell’aerea adiacente alla zona rossa di Ponte Morandi.Al capo del Governo replica il ministro leghista dell'Agricoltura Gian: "Stiamo andando bene con vari progetti e. Ormai per gli italiani questa cosa della TAV sembra la diatriba su Mazzola e Rivera o su Coppi e Bartali. Oltre alla problematica della TAV l'Italia ha bisogno di vere infrastrutture".Sulla TAVil Presidente della Camera,che si schiera con Di Maio: "Il no alla Tav non è un atto ideologico, ma una. E quindi comprendo bene la durezza".