Aeroporto Catania, movimenti aerei ridotti causa lavori da lunedì 11 marzo per dieci giorni

(Teleborsa) -. Nel dettaglio, il giorno 11 marzo i movimenti in arrivo saranno ridotti da 10 all’ora a 6 all’ora., mentre altre hanno deciso di dirottare parte dei voli sull’aeroporto di Comiso.Per andare incontro alle esigenze dei passeggeri, i cui voli opereranno sullo scalo ibleo,. Il servizio verrà effettuato dall’AST (Azienda Siciliana Trasporti), che ha risposto. L’AST effettuerà 24 corse (un autobus per ogni corsa), 12 corse in partenza dall’aeroporto di Catania e 12 in partenza dall’aeroporto di Comiso,Il percorso diretto, dal capolinea AST situato di fronte all’ex aerostazione Morandi.. I biglietti potranno essere acquistati direttamente a bordo e avrannoL'