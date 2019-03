"Scramble" notturno per due Eurofighter dell’Aeronautica Militare

(Teleborsa) -per raggiungere appunto un ATR-42 di nazionalità polacca che, sorvolando il territorio italiano sulla, aveva interrotto le comunicazioni con gli Enti del controllo del traffico aereo.Gli Eurofighter hanno intercettato velocemente il velivoloe, come previsto dalle procedure, hanno verificato la situazione dell'aeromobile e si sono accertati che l'equipaggio avesse ripristinato i contatti radio con gli enti del traffico aereo.sono poi rientrati alla base pronti a una nuova missione.La catena di allertamento per questo tipo di eventi e per le violazioni dello spazio aereo, che l'Aeronautica Militare impiega per il servizio di Difesa Aerea:, i quali alimentano a turno, secondo necessità, anche una cellula temporanea presso la base del 51° Stormo di Istrana, nel Veneto, in provincia di Treviso.