Boeing, tonfo a Wall Street

Boeing

(Teleborsa) - Giornata sempre più difficile perche vede un crollo vertiginoso del titolo a Wall Street con una perdita che, in apertura di contrattazioni,, fermandosi. Per la società americana, sotto accusa dopo l'incidente di Addis Abeba che è costato la vita a 157 persone compresi 8 italiani, si tratterebbe della perdita più grave dagli attacchi terroristici dell'11 settembre.Il, a partire dalla Cina che ha bloccato i suoi 96 velivoli. L'esempio cinese è stato seguito da Etiopia, Indonesia, isole Cayman e Mongolia.La decisione potrebbe rappresentare un ulteriore colpo per la compagnia. Ilad ala fissa più importante per Boeing e rappresenta quasi un terzo del profitto del colosso USA.Secondo la, la produzione deiper quest’anno dovrebbe generare un fatturato di: di questi, 34 sono stati ordinati dalla China Southern Airlines Co. e ora potrebbero essere a rischio.