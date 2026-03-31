Chiude sulla parità Wall Street, soffre il tech

(Teleborsa) - Sostanzialmente stabile Wall Street, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con il Dow Jones che si ferma a 45.216 punti, mentre, al contrario, depressa nel finale l' S&P-500 , che chiude sotto i livelli della vigilia a 6.344 punti.



In rosso il Nasdaq 100 (-0,78%); sulla stessa linea, in frazionale calo l' S&P 100 (-0,33%).



In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti finanziario (+1,10%), utilities (+0,66%) e beni di consumo per l'ufficio (+0,57%). Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti beni industriali (-1,61%), informatica (-1,49%) e energia (-0,87%).



I listini recuperano le perdite della giornata dopo un report del Wall Street Journal secondo cui il Presidente Donald Trump starebbe valutando la fine della guerra in Iran, anche senza la riapertura immediata dello Stretto di Hormuz.



L'amministrazione riterrebbe che una missione per sbloccare il passaggio prolungherebbe eccessivamente il conflitto. La strategia punterebbe a considerare raggiunti gli obiettivi di neutralizzazione della marina e dei missili iraniani, passando poi alla pressione diplomatica. La notizia ha ridotto i guadagni del petrolio.



Al top tra i giganti di Wall Street, Salesforce (+3,19%), Travelers Company (+2,30%), Walt Disney (+2,06%) e American Express (+1,79%).



I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Caterpillar , che ha archiviato la seduta a -4,02%.



Spicca la prestazione negativa di Cisco Systems , che scende del 3,60%.



Giornata fiacca per Nvidia , che segna un calo dell'1,40%.



Piccola perdita per Merck , che scambia con un -1,28%.



Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Insmed (+5,52%), Palo Alto Networks (+4,99%), Workday (+3,70%) e Zscaler (+3,08%).



Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Micron Technology , che ha chiuso a -9,88%.



In apnea Western Digital , che arretra dell'8,60%.



Tonfo di Marvell Technology , che mostra una caduta del 7,45%.



Lettera su Lam Research , che registra un importante calo del 5,43%.

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