Milano
17:35
47.092
+3,70%
Nasdaq
22:00
24.903
+2,90%
Dow Jones
22:03
47.910
+2,85%
Londra
17:35
10.609
+2,51%
Francoforte
17:35
24.081
+5,06%
Mercoledì 8 Aprile 2026, ore 23.30
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Corre sul mercato il Dow Jones, in progresso del 2,85%
Borsa: Corre sul mercato il Dow Jones, in progresso del 2,85%
Il Dow Jones chiude a 47.910,79 punti
In breve
,
Finanza
08 aprile 2026 - 22.03
Ottima performance per il principale indice di Wall Street (+2,85%), che archivia la giornata a 47.910,79 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Corre sul mercato il Dow Jones, in progresso del 2,49%
Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 18/03/2026
Borsa: Apprezzabile rialzo per il Dow Jones, in guadagno dello 0,12%
Borsa: Apprezzabile rialzo per il Dow Jones, in guadagno dello 0,41%
Titoli e Indici
Dj 30 Industrials Average
+2,85%
Altre notizie
Borsa: Apprezzabile rialzo per il Dow Jones, in guadagno dello 0,72%
Borsa: Apprezzabile rialzo per il Dow Jones, in guadagno dello 0,30%
Borsa: Giornata euforica per il Dow Jones, in forte rialzo dello 0,85%
Borsa: Mette il turbo il Dow Jones, in forte crescita dello 0,50%
Borsa: Modesto recupero per il Dow Jones, in aumento dello 0,48%
Borsa: Piccolo spunto rialzista per il Dow Jones, in progresso dello 0,34% alle 19:30
Guide
Volatilità di mercato: cos’è e con quali indicatori si misura
Quando nei mercati finanziari si parla di volatilità, ci si riferisce semplicemente a quanto i prezzi si muovono. Quando il valore di un’azione, di un indice o di una materia prima si muove poco e...
leggi tutto