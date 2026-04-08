Milano 17:35
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Borsa: Corre sul mercato il Dow Jones, in progresso del 2,85%

Il Dow Jones chiude a 47.910,79 punti

In breve, Finanza
Borsa: Corre sul mercato il Dow Jones, in progresso del 2,85%
Ottima performance per il principale indice di Wall Street (+2,85%), che archivia la giornata a 47.910,79 punti.
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