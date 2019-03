Enea, attivi i siti per invio documentazione ecobonus e bonus casa

(Teleborsa) -per la, che possono beneficiare dei cosiddetti. I siti sono entrambi raggiungibili dalle pagine detrazionifiscali.enea.it e acs.enea.it o dalla home page ENEA enea.it.Sarà possibile inviare la documentazione degli interventi che accedono alle detrazioni fiscali(ex legge 296/2006), con incentivi che partono dal 50% e possono arrivare fino all'85%, (https://ecobonus2019.enea.it) e degli(ex art.16 bis del DPR 917/86) che usufruiscono delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie (https://bonuscasa2019.enea.it).Per rendere più facile la risoluzione dei problemi di natura tecnica e procedurale, sul portale ENEA acs.enea.it sono disponibili risposte alle domande più frequenti (FAQ), un vademecum e la normativa di riferimento che gli utenti possono liberamente consultare.Inoltre, per migliorare il servizio e per velocizzare il chiarimento di particolari esigenze,. Questa è attiva il lunedì (dalle 12.00 alle15.50) e il mercoledì (dalle 10.30 alle 14.00) sulla pagina acs.enea.it/contatti dove è possibile inviare quesiti ai consulenti cliccando sui link in verde.Il termine per la trasmissione dei dati è di 90 giorni dalla data di fine lavori mentre, per gli interventi la cui data di fine lavori è compresa tra l'1 gennaio 2019 e l’11 marzo 2019, il termine di 90 giorni decorre da data odierna.