Wall Street parte in cauto rialzo. Boeing a picco pesa su Dow

(Teleborsa) -, anche se ancora impostata alla cautela, mentre si controbilanciano gli effetti del dato negativo sull'occupazione , pubblicato la scorsa settimana, e di quello delle vendite al dettaglio , migliore delle attese., dopo che il B737 MAX è stato messo a bando per l'incidente alla Ethiopian Airlines . La performance del titolo pesa anche sull'indiceche accusa una flessione dello 0,71%. Bene inveceche avanza avanzando a 2.755,81 punti (+0,5%). Positivo il(+0,78%), come l'S&P 100 (0,5%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+1,18%),(+0,93%) e(+0,77%). Il settore, con il suo -1,16%, si attesta come peggiore del mercato.Al top tra i(+2,03%),(+1,39%),(+1,36%) e(+1,27%). La peggiore è, che crolla del 12%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,10%.Al top tra i, si posizionano(+2,34%),(+2,22%),(+2,03%) e(+1,85%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,43%.