Aeroporto "Federico Fellini": L'AD di AIRiminum Corbucci a TLB

(Teleborsa) -sullo scalo, che dispone, tra l'altro, di una pista di volo di 3.300 metri che permette di fatto decolli e atterraggi di velivoli di qualsiasi tipo e dimensione,Per quanto riguarda il, il 64% è stato generato da voli di linea e il 36% da voli charter (nel 2017, rispettivamente 55% e 45%).internazionale di Rimini e San Marino, basato finora tradizionalmente sui traffico charter stagionale.Così,ha impostato lograzie ad accordi pluriennali già stretti con alcune delle principali compagnie aeree di linea europee,. L’obiettivo, già dal 2019, è diNel corso dei, permettendo così una migliore gestione dello scalo e dell’operatività giornaliera.Di situazione e obiettivi di AIRiminum,La sfida è quella di portare all'aeroporto di Rimini un modello incentrato sui voli di linea. Da quest'anno invertiamo la proporzione: 80% voli di linea, 20% charter.Citiamo quelle Ryanair, che sono Londra, Kaunas, Varsavia, Budapest e Cracovia. Abbiamo anche Mosca, San Pietroburgo, Krasnodar, Ekaterinburg e Rostov in Russia; abbiamo aperto con SkyApp con cinque destinazioni in Ucraina. Il nostro mercato di riferimento è l'est e nord Europa e puntiamo al mercato domestico.Il nuovo modello di businnes ci porta delle soddisfazioni dal punto di vista economico. Oggi con trecentomila passeggeri arriviamo a generare 2 milioni di utile netto, credo che sia una delle performance più importanti per aeroporti delle dimensioni di Rimini, nel crescere dovremo sempre avere presente la sostenibilità del modello di sviluppo e la marginalità degli azionisti.In Italia ci sono quaranta aeroporti, i primi venti gestiscono il 96% del traffico, gli altri venti il 4%. Noi facciamo parte di questo secondo gruppo e siamo l'unico aeroporto privato tra questi, quindi con i vantaggi di una snellezza operativa e di un processo decisionale veloce ci dobbiamo confrontare con una serie di limiti nel non disporre degli stessi strumenti finanziari di cui possono disporre i nostri competitor avendo fondi pubblici. Questo ci impone di inventarci strumenti tali da rendere l'operazione sostenibile.L'aeroporto di Rimini è tradizionalmente stagionale, da aprile cominceranno nuovamente ad incrementarsi i voli e si consolideranno nel periodo giugno, luglio, agosto e settembre. La sfida è quell di destagionalizzare il modello e far sì che anche durante l'inverno i Romagnoli possano partire da Rimini per il Mondo e ricevere il Mondo.L'infrastruttura è molto importante, 3.3 chilometri di pista, 360 ettari di sedime aeroportuale, 16.000 metri quadrati di terminal. In più all'interno dell'accordo di programma che stiamo presentando ad Enac dal 2020 al 2023 il gestore si impegna ad investire altri 22 milioni per rafforzare ulteriormente la capacità aeroportuale. Quindi abbiamo anche tutti i presupposti per creare anche dei collegamenti a lungo raggio.