RFI, tratto "beneventano" nuova Napoli-Bari: prima certificazione Envision per sostenibilità

(Teleborsa) -. La tratta "certificata" è la, in provincia di Benevento. Si tratta di certificazione ottenuta col massimo livello raggiungibile,L’opera è stata riconosciuta comeUn risultato conseguito grazie alle, la quale, attraverso l’istituzione di un tavolo tecnico con, ha, insieme a RFI, coordinato i numerosi attori coinvolti per identificare gli elementi di sostenibilità del progetto.La "rinnovata" linea AV/ACmigliorando così l’accessibilità dell’intero territorio.Il progetto ferroviario è stato concepitoper generare valore per i sistemi socioeconomici locali attraversati, massimizzando i benefici e la sostenibilità dell’opera., attraverso una griglia di analisi basata sulla misurazione oggettiva dei loro effetti positivi a breve e lungo termine., dal 2015 in partnership con MWH-STANTEC nel promuovere il Protocollo., declinati in numerosi indicatori come le interazioni con la comunità, il miglioramento della qualità della vita, la resilienza rispetto ai rischi che derivano dai cambiamenti climatici, ilquali i materiali di costruzione, l’energia, le risorse idriche.Il progetto del trattodei luoghi attraverso interventi di riqualificazione, e assicura elevati standard tecnico-qualitativi in fase realizzativa, minimizzando le interferenze con il territorio attraversato.sono dotate di avanzati. Particolare attenzione è stata riservata alla progettazione e realizzazione di ponti, viadotti e gallerie, in modo da integrarne al meglio l’inserimento nel contesto paesaggistico.Lo studio idrogeologico sui corsi d’acqua ha orientato le scelte progettuali