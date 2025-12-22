Alma LED affianca Savills IM SGR e Barings in finanziamento acquisizione immobile direzionale

(Teleborsa) -ha assistiton qualità di società di gestione del fondo di investimento alternativo immobiliare italiano riservato di tipo chiuso “investito e sottoscritto da una società del grupponell’ottenimento delda un primario investitore istituzionale, di una uso uffici situato nel distretto direzionale di Milano Porta Nuova, nell’ambito di una +, noto come Tazzoli 6,rticolata su sette piani fuori terra e due livelli interrati che ospitano circa 72 posti auto coperti, oltre a una corte interna privata. Attualmente parzialmente locato, l’asset presenta un significativo potenziale di riqualificazione volto alla trasformazione in un edificio direzionale di “Grado A”, con l’obiettivo di conseguireè stato ezrogato da Banca di Credito Cooperativo di Milano SC.ha assistito Barings e Savills Investment Management Sgr in tutti gli aspetti legali connessi al finanziamento dell’operazione, con un team composto dai partner Rocco Pugliese e Pasquale Mosella, affiancati dagli associate Andrea Di Gregorio e Federica Di Ridolfi. Il partner Francesco Di Bari si è occupato degli aspetti tax dell’operazione.è stata assistita da La Scala Società tra Avvocati, con il partner Simone Bertolotti.