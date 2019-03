Juventus superstar grazie alla tripletta di Ronaldo. Titolo vola in Borsa

Juventus

(Teleborsa) -. E il miracolo ha un nome ben preciso, si chiama, ed ha risolto brillantemente l'impasse dei bianconeri in Champions League,nella partita di ritorno degli ottavi di finale.La Juve ha letteralmente dominato il match per possesso di palla e precisione, ma la soluzione è arrivata grazie alla: rete al 27' e poi al 49' e sul finale del secondo tempo (89') su calcio di rigore.La Juventus passa così ai quarti di finale, salvando(si stimano circa 40 milioni di introiti addizionali per le qualificazioni ai quarti e, poi, in semifinale ed in finale).E così oggi laspicca il volo in Borsa, guadagnando circa il 16% e contribuendo a sostenere l'indice FTSE MIB. Il titolo aveva perso molto dopo la sconfitta dell'andata contro l'Atletico e dunque sta rimontando e mostra un guadagno del 32% da inizio anno. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 1,529 e successiva a quota 1,712. Supporto a 1,346.Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)