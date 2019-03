Avio, continua la crescita di ricavi, ordini e utili

Avio

(Teleborsa) -la società leader che nella propulsione aerospaziale, nota per i lanciatori Vega e Ariane,e si proietta su obiettivi futuri, forte deglicresciuti negli ultimi anni, che gli permetteranno di raggiungere risultati diIl Consiglio di amministrazione di oggi pomeriggio, ha confermato una stagione all'insegna del miglioramento della situazione finanziaria.Avio ha chiuso l'esercizio 2018 con unrispetto ai valori pro forma del 2017, che tengono conto della quotazione avvenuta il 10 aprile 2017. Il CdA ha dunque deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti prevista per il 29 aprile 2019, la distribuzione di unpari a 11,5 milioni di Euro, pari a, con data stacco cedola il 20 maggio 2019 e pagamento 22 maggio 2019.Quanto alla gestione operativa, la società ha riportato un volume di, in aumento del 13% rispetto all’esercizio precedente eper il 2018 pari a 345-365 milioni di Euro. L’incremento dei ricavi è principalmente attribuibile all’avanzamento del Vega C e alle attività di sviluppo del nuovo motore P120C. L'EBITDA Reported si è portato a 42,6 milioni di Euro (+8% rispetto al 2017) e l'EBIT Reported di 28,5 milioni di Euro (+14%).di Euro al 31 dicembre 2018, nettamente(700-775 milioni di Euro), beneficiando dell’anticipo di alcuni contratti inizialmente previsti per il 2019. Tra i principali ordini si evidenzia il contratto firmato nel mese di febbraio 2018, relativo al batch PC per la fornitura dei propulsori a solido per gli ultimi 10 lanciatori Ariane 5 prima dell’avvicendamento con il nuovo lanciatore Ariane 6.Gestione all'insegna della solidità patrimoniale, con unadi Euro e in aumento del 18% rispetto 31 dicembre 2017, quando mostrava un salvo positivo di 41,7 milioni.Commentando i risultati dello scorso anno, l'Amministratore delegato del Gruppo Avio,, ha sottolineato che la crescita evidenziata dai principali indicatori reddituali - utile e ricavi - vaIl manager ha poi ricordato chein grado di proiettare la società verso la nuova generazione di lanciatori Vega C e Ariane 6."L'azienda- ha concluso - consapevole di avere esperienza e capacità per raggiungere nuovi".