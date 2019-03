Il Comparto materie prime dell'Italia prosegue la serie di quattro rialzi consecutivi (+0,54%)

comparto materie prime dell'Italia

EURO STOXX Basic Resources

settore commodities italiano

settore materie prime dell'Area Euro

Tenaris

Intek

(Teleborsa) - Giornata in moderato rialzo per il, che termina gli scambi sui livelli di chiusura di ieri, allineato con l'Ilha aperto a 33.358,61, in recupero dello 0,54%, rispetto ai livelli della vigilia, mentre ilmostra un incremento dello 0,38% a 205,28.Tra le azioni più importanti dell'indice materie prime di Milano, allunga timidamente il passo, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,53%.Tra ledi Piazza Affari, risultato positivo per, che lievita dell'1,95%.