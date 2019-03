Leonardo corre a Milano, mercato premia conti e stime

Leonardo

Holding italiana nei settori dell'aeronautica

FTSE MIB

(Teleborsa) - Brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 9,06%.A fare da assist alle azioni contribuiscono i risultati 2018 e la conferma delle stime per l'esercizio in corso. "Il 2018 ha rappresentato un importante passo in avanti nell’esecuzione del Piano Industriale:; abbiamo raggiunto i target e superato la Guidance - ha affermatocommentando i conti di bilancio -. Continuiamo ad essere fiduciosi sul raggiungimento di tutti gli obiettivi del Piano Industriale: crescita della top line insieme al rigoroso controllo dei costi, per una redditività di Gruppo a doppia cifra ed una importante generazione di cassa dal 2020.".L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dellapiù pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 9,24 Euro. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 9,51. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 9,78.