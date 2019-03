Reply, utile e fatturato in crescita a doppia cifra nel 2018

Reply

(Teleborsa) - Il gruppoha chiuso l’esercizio 2018 con un, in aumento del 28,3% rispetto ai 77,9 milioni di Euro registrati nel 2017.In seguito ai risultati conseguiti nel corso del 2018, il Consiglio di Amministrazione di Reply ha deciso di proporre alla prossima Assemblea degli Azionisti la distribuzione di unper azione, che verrà posto in pagamento l’8 maggio 2019, con data di stacco dividendo fissato il 6 maggio 2019.di Euro in crescita del 17,1 % rispetto agli 884,4 milioni di Euro dell’esercizio 2017. L’è stato pari a 144,8 milioni di Euro (123,2 milioni di Euro nel 2017), mentre l’si è attestato a 132,4 milioni di Euro (113,9 milioni di Euro nel 2017).Ladel Gruppo, al 31 dicembre 2018, risulta positiva per 66,6 milioni di Euro. Al 30 settembre 2018, la posizione finanziaria netta era positiva per 56,3 milioni di Euro.