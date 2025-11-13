Reply, fatturato e margini in aumento nei primi 9 mesi

Reply , società quotata su euronext STAR Milan e specializzata nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali, ha comunicato che il fatturato consolidato nei primi nove mesi dell'anno ha raggiunto 1.819,8 milioni di euro, in crescita del 9% rispetto ai 1.669,6 milioni di euro registrati al 30 settembre 2024. L'EBITDA consolidato è stato di 335,5 milioni di euro, pari al 18,4% del fatturato consolidato. A settembre 2024 l'EBITDA era stato di 275,5 milioni di euro. L'EBIT, da gennaio a settembre, ha raggiunto i 281 milioni di euro, pari al 15,4% del fatturato consolidato. Il corrispondente dato 2024, era 224,2 milioni di euro. L'utile ante imposte è stato di 268,1 milioni di euro, pari al 14,7% del fatturato. A settembre 2024 l'utile ante imposte si era attestato a 216 milioni di euro.



Per quanto riguarda il terzo trimestre dell'anno l'andamento del Gruppo è risultato positivo, con un fatturato consolidato pari a 598,5 milioni di euro rispetto ai 553,8 milioni di euro del terzo trimestre 2024. L'EBITDA, da luglio a settembre 2025, è stato pari a 111,8 milioni di euro, con un EBIT di 92,7 milioni di euro e un utile ante imposte di 88,7 milioni di euro.



La posizione finanziaria netta del Gruppo al 30 settembre 2025 è positiva per 423,1 milioni di euro. La posizione finanziaria netta al 30 giugno 2025 risultava positiva per 362,5 milioni di euro.



"Nei primi nove mesi del 2025 - ha dichiarato Mario Rizzante, Presidente di Reply - il nostro gruppo è stato in grado di crescere in tutti i segmenti di mercato dove è presente, grazie ad una distintiva capacità di adattarsi alla sempre più pervasiva evoluzione dell'intelligenza artificiale".



"Nei prossimi mesi continueremo ad investire nella costruzione di ecosistemi AI realmente agentici: architetture distribuite, capaci di apprendere dai contesti, adattarsi in tempo reale e cooperare in modo sicuro - ha aggiunto - Il nostro obiettivo è supportare i clienti a dare vita a organizzazioni in cui l'intelligenza artificiale non sia solo un supporto, ma una componente nativa del processo decisionale e operativo. È l'inizio di una nuova era dell'ingegneria software, in cui ogni sistema diventa sempre più parte attiva dell'impresa".

