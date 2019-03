Aeroporto Genova, "parte" il volo Ernest per Kiev

(Teleborsa) -. In senso inverso, arrivo a Genova alle 12,20 con partenza dall'Ucraina alle 10,30. Da aprile, invece,L’Ucraina è un mercato sempre più interessante, in costante crescita, che ci porterà in questo 2019 a operare ben 11 rotte dall’Italia, 7 delle quali non sono servite da nessun altro vettore"."Questo volo rappresenta una grande novità per l’aeroporto, che da oggi è collegato con Kiev, questo con l'Ucraina, sia per il business, sia per il traffico incoming –, dove potranno imbarcarsi sulle navi da crociera in partenza dai porti liguri".Ernest Airlines, con sede a Milano, è la prima low cost italiana con sede nel capoluogo lombardo.. Ernest Airlines ha iniziato ad operare offrendo. Nel 2019 Ernest opererà su 21 rotte internazionali da 11 aeroporti italiani.