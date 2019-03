Auto, Diesel di ultima generazione migliora emissione di CO2

(Teleborsa) - Dati alla mano, oggi l'utilizzo del diesel di ultima generazione è fondamentale per raggiungere gliin modo socialmente ed economicamente sostenibile. Oggi infatti un'auto diesel "Euro 6" emette il 95% in meno di NOx rispetto a una "Euro 0" e il 96% in meno di PM rispetto a un veicolo "Euro 1". Stessi progressi sono stati compiuti nel trasporto pesante, dove un motore "Euro VI" presenta emissioni 8 volte inferiori rispetto a uno omologato "Euro III". Nei primi due mesi del 2019, inoltre, a un calo della quota di vetture diesel immatricolate, e' corrisposto un aumento complessivo della CO2 media delle nuove auto vendute.A giungere a tali conclusioni è idal titolo "Lotta alle emissioni: diesel da assolvere", illustrato oggi, 18 Marzo, a Milano nel corso dell'evento promosso da #FORUMAutoMotive, il movimento di opinione sui temi legati alla mobilità a motore promosso dal giornalista Pierluigi Bonora.Punto di partenza dell'analisi è la considerazione che ile ciò incide fortemente sui livelli emissivi: oltre la metà del circolante ha un'età superiore ai 10 anni, rispetto al 36-39% di Paesi come Francia, Germania o Regno Unito. I diesel Euro 6 emettono il 95% in meno di NOx rispetto a un veicolo Euro 0.A questa domanda l'analisi fornisce una: sì, per quanto riguarda le vecchie alimentazioni; no, per quelle di nuova generazione. Queste ultime (diesel Euro 6D) sono in grado di rispettare ampiamente i sempre più stringenti limiti sugli NOx. I risultati di prove condotte a febbraio 2019 mostrano per alcuni modelli addirittura zero emissioni di NOx. Lo stesso si può dire per il particolato allo scarico i cui valori sono trascurabili e di molte volte inferiori a quelli non allo scarico (le cosiddette "emissioni non esauste") che saranno prevalenti e valgono per tutte le alimentazioni. Oggi un'auto "Euro 6" emette il 95% in meno di NOx rispetto a una "Euro 0" e il 96% in meno di PM rispetto a una vettura "Euro 1". L'evoluzione tecnologica dei motori diesel Euro 6 consente di ridurre le emissioni di PM2,5 a valori trascurabili.Grazie alla loro efficienza, i motori diesel presentano emissioni di CO2 più contenute di un motore a benzina.L'è quello di fare chiarezza sul tema motorizzazioni ed emissioni climalteranti e inquinanti, esempre più spesso additato come la principale fonte dell'inquinamento urbano e delle emissioni climalteranti (GHG) con argomentazioni spesso non corrette che influenzano il dibattito pubblico e, in diversi casi, le scelte politiche in materia di mobilità che tendono ad allontanare il raggiungimento degli obiettivi ambientali.