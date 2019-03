Brexit, Parlamento inglese contrario a terzo voto sull'accordo

(Teleborsa) -che si è pronunciatoper vagliare l'accordo sulla Brexit . Questo potrebbe avvenire solo se il testo venisse modificato e portasse in sé "una realistica prospettiva di successo".A mettere il veto definitivo, nel corso di una seduta della Camera britannica tenuta oggi pomeriggio, lo stesso presidente del Parlamento inglese Jche, per dar forza alla propria affermazione, ha fatto appello ad un precedente del 1604 e ad un regolamento parlamentare del 1844 che ne attestano la conformità.La critica del numero uno di Westminister potrebbe essere scavalcata dalla May solo se la Premier riuscisse a modificare sostanzialmente l data approvata dalla Camera dei Comuni la scorsa settimana per permettere al Primo ministro di chiedere una proroga dei termini di uscita all'Unione Europea. La mozione prevederebbe uno slittamento della Brexit al 30 giungo a patto però che si trovi una intesa prima di dopodomani.In parole povere al momento la tanto bramata svolta fra May e i dissidenti della sua maggioranza sembra ancora apparire un miraggio lontano anche se, come fa sapere un portavoce di Downing Street, i colloqui con gli alleati nord irlandesi del Dup non si sarebbero ancora conclusi.Bruxelles, nel frattempo, fa sapere che idel 29 marzo per valutare la richiesta di rinvio del Regno Unito.