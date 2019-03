Decretone, testo in Aula dopo l'OK delle commissioni

(Teleborsa) - Via libera dalle commissioni Affari sociali e Lavoro della Camera al testo che introduce il reddito di cittadinanza e quota 100, noto come decretone. I lavori inizieranno alle 11 a Montecitorio per la seconda lettura del testo, per poi tornare al Senato e attendere il via libera definitivo.Tante le novità introdotte nel testo, a partire dal riscatto laurea over 45, modificato rispetto all’origine con il sì solo ai fini contributivi e con limite temporale fissato al 1996.Il decreto fissa poi nuovi paletti per il reddito di cittadinanza di cui viene allargata la platea ai nuclei familiari con disabili; stretta sui finti genitori single.