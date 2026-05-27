Legge elettorale: maggioranza tira dritto, muro delle opposizioni

(Teleborsa) - Dopo la boccata d'ossigeno arrivata con il voto nei Comuni, il centrodestra mette il turbo sulla riforma della legge elettorale. Sarebbe imminente la presentazione in commissione alla Camera del Bignami bis, il testo che dovrebbe recepire le modifiche concordate in maggioranza alla proposta di legge depositata a febbraio.



Resterebbe infatti questa - secondo quanto riferito - la via tecnica che al momento la maggioranza vorrebbe percorrere prediligendola rispetto a quella della presentazione di emendamenti. Il nuovo testo potrebbe, quindi, arrivare già nelle prossime ore o comunque al massimo all'inizio della prossima settimana.



Intanto nella capigruppo prevista per oggi alle 14 alla Camera, come preannunciato anche dal ministro Luca Ciriani, il centrodestra chiederà la calendarizzazione del testo in Aula nell'ultima settimana di giugno per poi poter procedere con tempi contingentati a luglio. A quel punto potrebbe non essere escluso un avvio dei lavori sulla riforma del sistema di voto entro la pausa estiva anche al Senato.



"Se c'è la volontà politica ci sono i tempi", osserva in proposito il presidente Ignazio La Russa. Le opposizioni, nel frattempo, vanno all'attacco. "Non è un gioco a poker, tirino giù le carte", sottolinea Filiberto Zaratti di Avs. "Il testo presenta seri profili di incostituzionalità - evidenzia la Dem Simona Bonafé - e non sappiamo neppure se sarà quello definitivo. In queste condizioni, chiedere alle opposizioni di avviare un dialogo serio appare del tutto paradossale".



"Giocano a nascondino, dov'è il nuovo testo?", ironizza Riccardo Magi. Non solo. Le opposizioni si apprestano a chiedere, qualora arrivi il Bignami bis di ripartire con un ciclo di audizioni. Una possibilità sulla quale il presidente della commissione, l'azzurro Nazario Pagano, non chiude anche perché "a me non risulta che il testo" a prima firma Bignami "sarà stravolto".



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