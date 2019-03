L'indice del settore costruzioni italiano mostra segnali di resistenza (+0,45%)

settore costruzioni a Milano

(Teleborsa) - Ilmostra un moderato incremento, reggendo meglio alle pressioni ribassiste, che in parte hanno condizionato ilIlha aperto a 29.292, in crescita dello 0,45% rispetto alla chiusura precedente, mentre l'mostra una leggera flessione dello 0,67% a 424.Tra le azioni del, protagonista, tra i titoli , che chiude la seduta con un rialzo del 2,72%.Tra le azioni del, brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 5,61%.Prepotente rialzo per, che archivia la sessione con una salita bruciante del 2,34% sui valori precedenti.