Piazza Affari maglia rosa in Europa

(Teleborsa) -, colpiti oggi da vendite diffuse. In un panorama debole si mette in evidenza, invece, la borsa di Milano che si muove in rialzo in cima al Vecchio Continente.La BCE, nel bollettino mensile, ha confermato maxi-prestiti per sostenere l'inflazione. Gli occhi degli investitori restano puntati sul tema Brexit nel giorno in cui il Consiglio europeo si riunirà per decidere se accettare la richiesta di rinvio dell'uscita dall'Ue della Gran Bretagna.L'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,61%. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.315,5 dollari l'oncia. Vendite diffuse sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 59,79 dollari per barile, dopo il nuovo rally della vigilia Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +242 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,45%.contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,53%. Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,40%. Sottotono-0,24%. Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,25%.In buona evidenza a Milano i comparti(+2,48%),(+1,61%) e(+1,55%). Nella parte bassa della classifica di Milano, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-0,62%) e(-0,48%).di Piazza Affari, incandescente, che vanta un incisivo incremento del 2,00%.Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,64%.avanza dell'1,62%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,55%.Tra le banche, preda dei venditori, con un decremento dell'1,10%. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.del FTSE MidCap,(+4,35%),(+4,08%),(+3,39%) e(+2,17%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,61%.