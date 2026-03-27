Milano 10:31
43.341 -0,83%
Nasdaq 26-mar
23.587 0,00%
Dow Jones 26-mar
45.960 0,00%
Londra 10:31
9.932 -0,40%
Francoforte 10:31
22.364 -1,10%

Milano non si allontana dalla parità, allineata ai Listini europei

Commento, Finanza, Spread
Milano non si allontana dalla parità, allineata ai Listini europei
(Teleborsa) - Avvio di seduta prudente per Piazza Affari e le principali borse del Vecchio Continente, dopo il nuovo rinvio dell’ultimatum statunitense sull’Iran. Restano però forti le preoccupazioni per un possibile allargamento del conflitto in Medio Oriente e per l’impatto sull’economia globale.

A Milano, Unipol ha approvato i risultati 2025 che confermano i preliminari comunicati a febbraio, mentre MPS ha fornito precisazioni in merito alla presentazione delle liste dei candidati per il rinnovo degli organi sociali.

Oltralpe, secondo i dati ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica INSEE, il deficit pubblico francese per il 2025 si attesta a 152,5 miliardi di euro, pari al 5,1% del PIL, in miglioramento rispetto al 5,8% del 2024 e superiore al dato del 2023, ma comunque migliore della stima governativa del 5,4%.

Nessuna variazione significativa per l'euro / dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,152. Deciso balzo in alto dell'oro (+2,09%), che raggiunge 4.447,1 dollari l'oncia. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dello 0,71%.

Torna a salire lo spread, attestandosi a +97 punti base, con un aumento di 4 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 4,06%.

Tra gli indici di Eurolandia fiacca Francoforte, che mostra un piccolo decremento dello 0,26%, seduta senza slancio per Londra, che riflette un moderato aumento dello 0,23%, e piatta Parigi, che tiene la parità.

A Milano, il FTSE MIB è sostanzialmente stabile e si posiziona su 43.767 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il FTSE Italia All-Share, che continua la giornata a 46.031 punti.

Senza direzione il FTSE Italia Mid Cap (+0,1%); come pure, pressoché invariato il FTSE Italia Star (-0,03%).

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, denaro su Nexi, che registra un rialzo del 2,50%.

Bilancio decisamente positivo per Banca MPS, che vanta un progresso del 2,10%.

Piccolo passo in avanti per Terna, che mostra un progresso dell'1,44%.

Composta Amplifon, che cresce di un modesto +1,29%.

Le più forti vendite, invece, si manifestano su STMicroelectronics, che prosegue le contrattazioni a -1,96%.

Seduta negativa per Saipem, che mostra una perdita dell'1,94%.

Discesa modesta per Leonardo, che cede un piccolo -1,19%.

Pensosa Prysmian, con un calo frazionale dell'1,17%.

In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, SOL (+8,57%), Caltagirone SpA (+1,38%), Ferretti (+1,32%) e Reply (+1,09%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Danieli, che prosegue le contrattazioni a -3,79%.

Sotto pressione El.En, che accusa un calo dell'1,97%.

Tentenna Cembre, con un modesto ribasso dell'1,40%.

Giornata fiacca per Pharmanutra, che segna un calo dell'1,32%.

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