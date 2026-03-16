Piazza Affari piatta. Europa positiva

(Teleborsa) - Si chiude in rialzo la prima seduta della settimana per le principali Borse europee, con Piazza Affari che si ferma sulla linea di parità, dopo che il porto chiave degli Emirati Arabi Uniti di Fujairah ha ripreso le operazioni dopo l'attacco di un drone. Fujairah è un importante snodo per il petrolio e i carburanti, e ha assunto un'importanza crescente sia per gli Emirati Arabi Uniti che per i mercati globali grazie alla sua posizione al di fuori dello Stretto di Hormuz. Tonico l' S&P-500 , che sulla piazza statunitense segna un aumento dello 0,93%.



Sul fronte macroeconomico, la Cina ha iniziato l'anno meglio del previsto: la produzione industriale è accelerata al +6,3% nel periodo gennaio-febbraio, ben al di sopra delle aspettative, mentre le vendite al dettaglio si sono consolidate al +2,8%. Il Capodanno lunare ha sostenuto il turismo e i consumi, mascherando temporaneamente la debolezza della domanda interna. Anche le esportazioni hanno sorpreso positivamente, prolungando lo slancio del surplus record registrato nel 2025.



In settimana l'attenzione degli investitori sarà rivolta sia alle riunioni delle banche centrali (BCE, Fed, BoE, BoJ, RBA e gli istituti svizzero e svedese) sia alla valutazione che queste daranno sull’evoluzione dello scenario macro dopo lo scoppio della guerra in Medio Oriente.



Lieve aumento per l' euro / dollaro USA , che mostra un rialzo dello 0,60%. Seduta in frazionale ribasso per l' oro , che lascia, per ora, sul parterre lo 0,65%. Prevalgono le vendite sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 95,48 dollari per barile, in forte calo del 3,28%.



Lo Spread migliora, toccando i +77 punti base, con un calo di 4 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,72%.



Tra gli indici di Eurolandia si muove in modesto rialzo Francoforte , evidenziando un incremento dello 0,50%, bilancio positivo per Londra , che vanta un progresso dello 0,55%, e sostanzialmente tonico Parigi , che registra una plusvalenza dello 0,31%. Chiusura sulla parità per la Borsa di Milano, con il FTSE MIB che si attesta a 44.348 punti; sulla stessa linea, incolore il FTSE Italia All-Share , che archivia la seduta a 46.659 punti, sui livelli della vigilia.



In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo STMicroelectronics (+2,66%), Brunello Cucinelli (+2,42%), Telecom Italia (+1,65%) e A2A (+1,59%).



Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Amplifon , che ha chiuso a -14,28%.



Scivola Nexi , con un netto svantaggio del 6,60%.



In rosso Campari , che evidenzia un deciso ribasso del 2,10%.



Spicca la prestazione negativa di Snam , che scende dell'1,54%.



In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, D'Amico (+7,48%), Avio (+3,97%), Cementir (+2,20%) e Sesa (+1,87%).



Le peggiori performance, invece, si sono registrate su MARR , che ha chiuso a -16,92%.



Crolla BFF Bank , con una flessione dell'8,10%.



Vendite a piene mani su MFE A , che soffre un decremento del 6,89%.



Pessima performance per MFE B , che registra un ribasso del 6,85%.

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