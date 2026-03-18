Mercati europei prudenti. Focus sulle banche centrali

(Teleborsa) - Giornata all'insegna della cautela per i listini azionari europei, con l'attenzione che si sposta sulle decisioni delle banche centrali: stasera è attesa la riunione della Federal Reserve, mentre domani è prevista quella della BCE. Per entrambi gli istituti, il mercato prevede un nulla di fatto sui tassi, mentre attende eventuali indicazioni sull'impatto del conflitto in Medio Oriente.



Nessuna variazione significativa per l' euro / dollaro USA , che scambia sui valori della vigilia a 1,153. Seduta in frazionale ribasso per l' oro , che lascia, per ora, sul parterre lo 0,22%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) crolla del 2,63%, scendendo fino a 93,68 dollari per barile.



Migliora lo spread (differenziale tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco), scendendo a +73 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,63%.



Tra le principali Borse europee si muove in territorio positivo Francoforte , mostrando un incremento dello 0,71%; senza slancio Londra che negozia sulla parità. Piccolo passo in avanti per Parigi che mostra un progresso dello 0,49%. Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il FTSE MIB , che avanza a 45.117 punti, continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi, innescata lunedì scorso; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share procede a piccoli passi, avanzando a 47.439 punti.



Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, denaro su Mediobanca , che registra un rialzo del 2,25%.



Bilancio decisamente positivo per STMicroelectronics , che vanta un progresso del 2,09%.



Buona performance per Banco BPM , che cresce dell'1,97%.



Sostenuta Banca MPS , con un discreto guadagno dell'1,97%.



Tra i ribassi, ENI cede l'1,22%.



Contrazione moderata per Inwit , che soffre un calo dello 0,74%.



Sottotono Hera che mostra una limatura dello 0,62%.



Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Intercos (+3,99%), Pharmanutra (+2,95%), De' Longhi (+2,47%) e Webuild (+2,42%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Acea , che ottiene -8,55%.

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