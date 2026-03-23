Mercati europei in rosso, a Milano su TIM dopo lancio opas Poste mentre crolla Disorin dopo downgrade

(Teleborsa) - Si muove in territorio decisamente negativo Piazza Affari
. Stesso andamento al ribasso anche per le principali Borse europee, mentre il conflitto in Medio Oriente giunge alla quarta settimana
. Sabato il presidente Donald Trump ha dichiarato che avrebbe "distrutto" le centrali elettriche iraniane se Teheran non avesse riaperto completamente lo Stretto di Hormuz entro 48 ore. L'Iran ha replicato, minacciando di colpire le infrastrutture energetiche e gli impianti di desalinizzazione nel Golfo se gli Stati Uniti avessero dato seguito all'ultimatum. Trump ha fissato la scadenza per oggi alle 19,45 EDT (00:45 di domani ora italiana). Intanto, petrolio in rialzo
in avvio di settimana, il West Texas Intermediate (WTI) viaggia oltre i 100,4 dollari al barile, con le quotazioni in crescita del 2,1%, in aumento del 2,8% a 109,4 dollari per il Brent.
Tornando a Piazza Affari, Poste Italiane
perde il 5,13%, dopo aver lanciato ieri in serata una Opas
sulla totalità delle azioni di Tim
che invece guida il listino avanti del 5,38%. Crolla invece Diasorin
(-15,72%) dopo che Mediobanca ha abbassato
la raccomandazione a "Neutral" da "Outperform", con il nuovo target price fissato a 78 euro per azione. Avio
sostituisce a partire da oggi 23 marzo Banca Popolare Sondrio
, in via di integrazione da parte del gruppo BPER
, nell'indice FTSE MIB.
L'Euro / dollaro USA
mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,154. Si abbattono le vendite sull'oro
, che scambia a 4.254,8 dollari l'oncia, in forte calo del 5,40%. Sessione euforica per il greggio, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo dell'1,79%.
Sensibile peggioramento dello spread
, che raggiunge quota +95 punti base, aumentando di 5 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento del 4,02%. Tra i mercati del Vecchio Continente
vendite a piene mani su Francoforte
, che soffre un decremento dell'1,90%, si concentrano le vendite su Londra
, che soffre un calo dell'1,40%, e pessima performance per Parigi
, che registra un ribasso dell'1,55%.
A Milano, forte calo del FTSE MIB
(-1,83%), che ha toccato 42.055 punti, proseguendo la serie di quattro ribassi consecutivi, iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea, profondo rosso per il FTSE Italia All-Share
, che retrocede a 44.209 punti, in netto calo dell'1,82%.
In forte calo il FTSE Italia Mid Cap
(-1,71%); sulla stessa linea, in rosso il FTSE Italia Star
(-1,19%). Tra le migliori Blue Chip
di Piazza Affari, effervescente Telecom Italia
, con un progresso del 4,44%.
Composta Amplifon
, che cresce di un modesto +0,91%.
I più forti ribassi, invece, si verificano su DiaSorin
, che continua la seduta con -16,75%.
Sessione nera per Poste Italiane
, che lascia sul tappeto una perdita del 4,94%.
Vendite su Prysmian
, che registra un ribasso del 3,28%.
Seduta negativa per Unicredit
, che mostra una perdita del 2,99%. Unico titolo a media capitalizzazione
a Milano, BFF Bank
ottiene un +0,99%.
I più forti ribassi, invece, si verificano su Technogym
, che continua la seduta con -5,17%.
In perdita ERG
, che scende del 4,50%.
Sotto pressione Pharmanutra
, che accusa un calo del 3,58%.
Scivola Technoprobe
, con un netto svantaggio del 3,00%.
Tra gli appuntamenti macroeconomici
che avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati: Lunedì 23/03/2026
16:00 Unione Europea
: Fiducia consumatori (atteso -15 punti; preced. -12,2 punti) Martedì 24/03/2026
00:30 Giappone
: Prezzi consumo, annuale (preced. 1,5%)
01:30 Giappone
: PMI manifatturiero (atteso 52,9 punti; preced. 53 punti)
10:00 Unione Europea
: PMI servizi (atteso 50,8 punti; preced. 51,9 punti)
10:00 Unione Europea
: PMI composito (atteso 51,1 punti; preced. 51,9 punti).