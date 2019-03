Saipem, Caio: “Innovazione ed efficenza energetica sono un binomio centrale”

Saipem

(Teleborsa) -garantendo le migliori performance per i clienti in totale rispetto per l’ambiente.La seconda giornata degli, organizzati a Milano da Cartesio e Teleborsa, dal titolo “The role of innovation in designing a sustainable business”, ha comeUn argomento centrale per un’azienda ingegneristica, come conferma, spiega Caio."É il livello die lacon cui le persone lavorano in Saipem per risolvere i problemi didei nostri clienti" il fulcro dell’innovazione per Saipem. "Le tecnologie sono importantissime ma per Saipem lo è altrettanto la capacità delle nostre donne e dei nostri uomini di capire comeper mettere".Caio conferma, in particolare su mezzi, impianti e sistemi informatici, affiancanti da una "crescente intelligenza e capacità di selezionare tra quello che il mondo ci offre per, insieme al mondo, servire i clienti".. "Oggi puntiamo su settori e tecnologie che possono aumentare il tasso di sostenibilità delle attività dei nostri clienti il commissioning o il carbon capture", conferma Caio."Innovazione ed energia sono da sempre state cugine strette: più innovazione c’è e più si è efficienti nell'uso dell’energia. Questo vale per le nostre navi, per i clienti. La digitalizzazione e l’efficenza energetica, nel rispetto dell’ambiente, è un binomio centrale per Saipem".