Saipem: Goldman Sachs ha quota potenziale del 4,2%, JPMorgan del 5,1%

(Teleborsa) - Goldman Sachs ha una partecipazione potenziale del 4,210% in Saipem , società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture. È quanto emerge dalle comunicazioni della Consob relative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale al 14 maggio 2026. In particolare, il 0,190% sono diritti di voto riferibili ad azioni, il 2,250% è una partecipazione potenziale, lo 0,660% altre posizioni lunghe con regolamento fisico e 1,120% in contanti.



Inoltre, JPMorgan Chase ha una partecipazione potenziale del 5,117% in Saipem, datata 22 maggio. In particolare, l'1,983% sono diritti di voto riferibili ad azioni, l'1,033% sono Right to Recall senza data di scadenza; Convertible Bond con scadenza l'11/09/2029, il 2,101% sono Equity Swaps con date di scadenza comprese tra il 16/06/2026 e il 29/07/2030; Call option con scadenza il 22/02/2030.

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