Giappone, inflazione ancora lontana dal target della banca centrale

(Teleborsa) - Ferma l'inflazione in Giappone. Secondo l', nel mese di febbraio, l'indice dei prezzi al consumo (CPI) non ha registrato alcuna variazione congiunturale. Su anno l'inflazione ha riportato una crescita pari allo 0,2% come rilevato nello stesso mese di un anno fa. Le stime degli analisti erano per una crescita dello 0,3%.Il dato core che esclude alimentari ed energia registra un +0,1% a livello congiunturale, mentre è salito dello 0,4% tendenziale. Il dato che esclude la sola componente alimentare sale dello 0,1% su mese e cresce dello 0,7% su anno.