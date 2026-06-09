Riksbank, per UBS lascerà il tasso di riferimento all’1,75% nella riunione di giugno

(Teleborsa) - UBS prevede che, nella riunione del 16-17 giugno, la Riksbank lascerà invariato il proprio tasso di riferimento all’1,75%.



Il tutto, in considerazione della perdurante chiusura dello Stretto di Hormuz e dei recenti dati economici.



Secondo le previsioni, la Riksbank non evidenzierà esplicitamente la volontà di optare per aumenti dei tassi nel corso del 2026, sebbene i mercati stiano prezzando 41 punti base di rialzi entro fine anno.



La banca centrale aveva lasciato trasparire una modesta propensione al rialzo nella riunione di maggio, dichiarando tuttavia che la bassa inflazione svedese, ancora ben inferiore al suo target, le permette di attendere una maggiore chiarezza sull’impatto economico dello shock energetico.



L’economia svedese ha visto una flessione dello 0,2% su base trimestrale nel primo trimestre, e si stima una certa debolezza sul secondo trimestre. Il tasso di disoccupazione è pari all’8,5%, in linea alla stima della Riksbank, mentre il tasso di cambio è circa l’1% inferiore rispetto a quanto atteso dalla banca centrale.









(Foto: Nicholas Cappello on Unsplash)

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