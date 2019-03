Enel, DZ Bank premia il titolo dopo i conti

Enel

FTSE MIB

gruppo energetico

Enel

(Teleborsa) - Prosegue in frazionale rialzo il titolo, che scambia in salita dello 0,57% a fronte della salita più contenuta mostrata dall'intero listino milanese.A fare da assist alle azioni sono ancora i conti 2018 e la conferma dei target per l'anno in corso che hanno spinto ora gli analisti di DZ Bank a premiare il titolo. Gli esperti hanno alzato il prezzo obiettivo a 6,15 euro dai 5,90 precedenti. Il giudizio è "buy".Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa delrispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.L'esame di breve periodo diclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 5,699 Euro e primo supporto individuato a 5,631. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 5,767.