Apprezzabile rialzo per la Borsa di Milano, allineata alle altre Borse europee

(Teleborsa) - Nonostante un avvio poco mosso cA trainarne la risalita, l'avvio delle contrattazioni americane sopra la parità nonostante i principali dati macroeconomici della giornata non abbiano registrato un risultato positivo o in linea con le attese., al pari delle principali Borse Europee. A Wall Street, si muove vicino alla parità loL'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,22%. Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,45%. Forte rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno dell'1,72%.Lieve calo dello, che scende a +248 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,47%.si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,64%, bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,26%, e tonicache evidenzia un bel vantaggio dello 0,89%.Il listino milanese mostra un timido guadagno in chiusura, con ilche ha messo a segno un +0,38%; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 23.157 punti. Guadagni frazionali per il(+0,64%), come il FTSE Italia Star (0,4%).Dai dati di chiusura di Milano, il controvalore degli scambi nella seduta odierna risulta essere stato pari a 1,9 miliardi di euro, in ribasso (-7,8%), rispetto ai precedenti 2,06 miliardi; mentre i contratti si sono attestati a 208.315, rispetto ai precedenti 239.830, mentre i volumi scambiati sono passati da 0,58 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,55 miliardi.A fronte dei 221 titoli trattati sulla piazza milanese, 110 azioni hanno chiuso in calo, mentre 94 azioni hanno portato a casa un incremento. Poco mosse le altre 17 azioni del listino italiano.In luce sul listino milanese i comparti(+1,56%),(+1,37%) e(+1,34%). Tra i peggiori della lista del listino azionario italiano, in maggior calo i comparti(-1,32%),(-0,55%) e(-0,53%).Superato un avvio poco mosso,A trainarne la risalita, l'avvio delle contrattazioni americane sopra la parità nonostante i principali dati macroeconomici della giornata non abbiano registrato un risultato positivo o in linea con le attese.Tra lea grande capitalizzazione, decolla, con un importante progresso del 2,21%.In luce, con un ampio progresso dell'1,85%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,85%.Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,64%. Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,39%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,33%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,29%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,92%.Tra i(+6,50%),(+6,28%),(+4,48%) e(+2,58%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,59%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,52%.scende dell'1,49%.Calo deciso per, che segna un -1,15%.